رئيس مجموعة اللولو: لا نخطط للاكتتاب العام والشركة ستبقى خاصة

قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مجموعة اللولو العالمية، لـ"العربية.نت"، إنه لا توجد خطط لطرح الشركة أو أي من أصولها للاكتتاب العام.

وأضاف يوسف علي، في تصريحات خاصة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس، "مجموعة اللولو ستبقى شركة مملوكة ملكية خاصة".

وتصل ثروة رجل الأعمال الهندي الذي بدأ أعماله في الإمارات، إلى 4.4 مليار دولار، بحسب تصنيف فوربس حتى أمس الثلاثاء.

ويأتي مؤسس مجموعة اللولو في المرتبة 26 كأغنى رجل أعمال هندي، وعالميا في المرتبة 394 عالميا، وذلك خلال 2019.

تمتلك مجموعة اللولو العالمية، ومقرها الإمارات، أكثر من 178 هايبرماركت ومراكز تسوق في مناطق عملها، كما توظف أكثر من 50 ألف شخص يحملون أكثر من 42 جنسية.

وخلال الربع الأخير من العام الماضي، ارتفع عدد فروع المجموعة في الإمارات 74 فرعاً.

وحول استثمارات المجموعة في مصر، قال "علي" لـ "العربية.نت"، "تم توقيع اتفاقيات لضخ استثمارات في مصر بالفعل، وسنقوم بإنشاء 4 مراكز تجارية".

وتعتزم مجموعة اللولو ضخ استثمارات بقيمة 500 مليون دولار لإنشاء مراكز تجارية كبرى "هايبر ماركت" في مدن القاهرة الجديدة وأكتوبر والعبور.