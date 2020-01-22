رئيس STC للعربية.نت: أستبعد حظر "هواوي".. ونتائج 2019 ممتازة

قال المهندس ناصر بن سليمان الناصر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية، إن النتائج التي حققتها الشركة في 2019 "ممتازة".

كانت شركة الاتصالات السعودية قد أعلنت اليوم الأربعاء، النتائج المالية الأولية خلال 2019، حيث حققت صافي ربح بلغ 10.75 مليار ريال بانخفاض 0.2% عن العام 2018 والذي حققت فيه الشركة صافي ربح بلغ 10.78 مليار ريال.

وأضاف الناصر في تصريحات لـ"العربية.نت" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة "دافوس" السويسرية، أن نتائج العام الماضي كانت ممتازة، حيث حققنا نموا في الإيرادات بنسبة 5%، وحافظنا على نمو الأرباح قبل الضرائب والإهلاك بنسبة 7%.

وأشار إلى أن تراجع الأرباح في الربع الرابع من 2019، يعود لارتفاع تكلفة الاستحواذ على العملاء، وهي خطة تكتيكية للحصول على العملاء، إضافة إلى تكلفة إطلاق السمة الجديدة.

ولفت إلى أن السمة الجديدة للمجموعة جاءت لتتماشى مع المرحلة الجديدة من مشغل تقليدي إلى مشغل غير تقليدي والتي تعيشها الشركة حاليا.

واستبعد الناصر حظر شركة هواوي الصينية عالميا، وقال "كانت لدينا خطة بديلة، وأستبعد حظر شركة هواوي، وفي السعودية لدينا 3 شركات، وهواوي واحدة منها".

وقال الناصر إن لدى الاتصالات السعودية في مجال التعاون مع الشركات العالمية، إضافة إلى هواوي شركتي إريكسون ونوكيا.