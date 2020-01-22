بودي: طيران الجزيرة دخلت السوق الأوروبية لتوزيع المخاطر

قال رئيس مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة، مروان بودي، في مقابلة مع "العربية" على هامش منتدى "دافوس"، إن التغير المناخي له تأثير كبير على مجمل الاقتصاد العالمي، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود بين الشركات العالمية للوصول إلى حلول أفضل.

وأشار إلى أن تحديث الأساطيل مهم لطيران صديق للبيئة، حيث إن حوالي 60% من طائرات "جزيرة للطيران" أصبحت من الجيل الجديد، وذلك لتخفيف الانبعاثات الكربونية وانبعاثات محركات الطيران.

ولفت إلى أنه من العناوين الأساسية التي قد تؤثر على أعمال شركات الطيران في 2020، هو النفط في ظل التحركات المفاجئة للأسعاء صعودا أو هبوطاً، ولكن عاد ليؤكد أن "طيران الجزيرة" تحافظ على التوازن في التكلفة عبر التحوط من خلال شراء 20% من احتياجاتها لمدة عام مسبقاً.

ونوه بأن استراتيجية الشركة ترتكز على توزيع المخاطر بين الشرق الأوسط والقارة الهندية وتوسيع الأنشطة في أوروبا، مؤكداً أن النظرة لا تزال إيجابية لمستقبل الأعمال في المنطقة.