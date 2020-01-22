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"ماجد الفطيم" للعربية: متفائلون حيال السعودية ومصر والإمارات بـ2020

المصدر: العربية.نت
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قال الرئيس التنفيذي لشركة، ماجد الفطيم، القابضة آلان بجاني، في مقابلة مع "العربية"، إن المستثمرين لديهم الوعي البيئي والتأثير البيئي على الشركات، مشدداً على الاستثمار الصديق للبيئة.

وأشار إلى أنه في أكتوبر قد أصدرت "ماجد الفطيم" أكبر إصدارين بالعالم لصكوك خضراء بيمة تفوق الـ500 مليون دولار.

بالمقابل الآخر، أكد بجاني أن مجموعة ماجد الفطيم متفائلة حيال السعودية ومصر والإمارات هذا العام، مع نظرة سلبية لكل من العراق ولبنان.

ولكن عاد ليؤكد بأن لا نية لسحب أعمالها من لبنان، مشدداً على الالتزام بالأسواق التي تستثمر بها والوقوف إلى جانب عملائها بالظروف الصعبة.

كلمات دالّة

#ماجد الفطيم, #آلان بجاني, #الصكوك الخضراء

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