أرامكو.. أغلى علامة تجارية بالشرق الأوسط

تصدرت شركة أرامكو السعودية قائمة العلامات التجارية الأكثر قيمة في منطقة الشرق الأوسط بقيمة بلغت 46.8 مليار دولار، وفق مؤشر قيمة العلامة التجارية الصادر عن وكالة (براند فايننس).

وأظهر التقرير الصادر عن الوكالة، واطلعت "العربية.نت" على نسخة منه، أن أرامكو تصدرت العلامات التجارية في المنطقة من حيث القيمة، ومن حيث فئة "من الأعمال إلى الأعمال" (B2B)، وحلت في المرتبة الـ 24 عالميا.

وعلى صعيد أسرع العلامات التجارية نموا في منطقة الشرق الأوسط، حلت العلامة التجارية أدنوك في المرتبة الأولى بقيمة 10 مليارات دولار، وحلت في المرتبة 161 عالميا.

وحلت العلامة التجارية اتصالات الإماراتية في المرتبة الأولى من حيث فئة "من الأعمال إلى المستهلك" للعام الثالث على التوالي، بقيمة بلغت 8.5 مليار دولار وحلت في المرتبة الـ 225 عالميا.

وجاءت شركة الاتصالات السعودية "stc" في المرتبة الـ 242 عالميا متقدمة 41 مركزا مقارنة بتصنيفها العام الماضي في المرتبة الـ 283 عالميا.

وحلت سابك في المرتبة 490 عالميا بقيمة بلغت 4.33 مليار دولار، لتنضم للمرة الأولى لقائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة في العالم.

وعالميا، احتلت الشركات الأميركية أول أربعة مراكز من حيث أكثر العلامات التجارية قيمة، بصدارة شركة أمازون التي وصلت قيمة علامتها التجارية 220.791 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 17.5% عن قيمتها العام الماضي.

وجاءت غوغل في المرتبة الثانية بقيمة بلغت 159.722 مليار دولار، تلتها أبل بقيمة 140.524 مليار دولار، ثم مايكروسوفت بقيمة 117.072 مليار دولار.

وكسرت سامسونغ الهيمنة الأميركية بالقائمة، لتحل خامسة بقيمة بلغت 94.494 مليار دولار.