أرباح سافكو تتراجع 40.5% خلال الربع الرابع

أظهرت البيانات المالية لشركة الأسمدة العربية السعودية "سافكو"، اليوم الخميس، عن تراجع صافي أرباحها خلال الربع الرابع من العام الجاري بنسبة 40.5% لتصل إلى 338.26 مليون ريال، مقارنة بـ 568.53 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأرجعت، الشركة في بيان، لسوق المال السعودية "تداول"، انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لمنتجات الشركة ، وانخفاض نصيب الشركة من أرباح شركة ابن البيطار.

وخلال عام 2019، تراجعت صافي الأرباح بنسبة 15.5%، لتصل إلى 1.468 مليار ريال، مقارنة بـ 1.738 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.