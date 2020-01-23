تراجع أرباح "ينساب" الفصلية بـ27% لـ171 مليون ريال

انخفضت أرباح شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب"، بنسبة 54.8% إلى 1.1 مليار ريال بنهاية عام 2019، مقارنة بـ2.4 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

على صعيد الأرباح الفصلية، تراجعت أرباح "ينساب" بنسبة 26.8% إلى 171 مليون ريال بالربع الرابع، مقارنة بـ233.5 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات على الرغم من ارتفاع الكميات المباعة وانخفاض متوسط أسعار بعض مواد اللقيم.

كما أرجعت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات بالرغم من ارتفاع الكميات المباعة وانخفاض متوسط أسعار بعض مواد اللقيم، إضافة إلى تسجيل مخصص محاسبي يتعلق بتكاليف أعمال رأسمالية تحت التنفيذ بمبلغ 71 مليون ريال سعودي.

وقد عزت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لمعظم المنتجات وارتفاع متوسط تكلفه مدخلات الإنتاج بالرغم من ارتفاع الكميات المباعة، إضافة إلى تسجيل مخصص محاسبي يتعلق بتكاليف أعمال رأسمالية تحت التنفيذ بمبلغ 71 مليون ريال سعودي.