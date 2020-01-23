خبراء: توقيت طرح الشركات الناشئة يسهم بـ40% من نجاحها

تعد الشركات الناشئة من الموضوعات المهمة التي يتم تسليط الضوء عليها بشكل دائم في منتديات دافوس.

ويلعب تقييم الشركات الناشئة حول العالم دورا في نجاح الشركة أو فشلها، وتعتمد عملية التقييم على عوامل عدة.

تضاعف عدد الشركات الناشئة التي تجاوزت قيمتها حاجز المليار دولار خلال العامين الماضيين، مما يعكس توجها استثماريا سواء من البنوك لتمويل هذه الشركات، أو إقبالا من المستثمرين لمشاريع قد تحمل جانبا مرتفعا من المخاطرة.

وتشكل عملية تقييم الشركات الناشئة حجر الزاوية في نجاح الشركة وذلك لارتباطها باستقطاب الاستثمارات أو التمويل المطلوب، خاصة بعد أن فقدت الشركات في الآونة الأخيرة مستويات قياسية من قيمتها خلال شهور من طرح عام أولي.

وحسب موقع فوربس، تبرز 5 عوامل هامة في المساهمة في تقييم عادل للشركة الناشئة بالإضافة إلى أهميتها.

فوجود منافسين لنفس المنتج في السوق، يساهم في وضع تقييم سعري للشركة بالإضافة إلى قابلية تسويق الفكرة التي بنيت عليها هذه الشركة.

وتكمن أهمية تحول المستهلكين إلى منتج الشركة وترك المنتجات البديلة عاملا مهما في تقييم الشركة واستمراريتها.

وفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ارتفع عدد صفقات الشركات الناشئة العام الماضي بنسبة تجاوزت 30% لتصل إلى 704 ملايين دولار.

من جهة أخرى، يرى المستثمر المعروف Bill Gross أن نجاح الشركة الناشئة أو فشلها يعتمد على عامل توقيت الطرح بنسبة فاقت 40%.

وطبعا لا ننسى أهمية الخدمة التي ستقدمها الشركة الناشئة بالإضافة إلى وجود الدعم التقني والمالي لمدة لا تقل عن عامين.

يعود تراجع قيمة الشركات الناشئة، خاصة بعد فترة قصيرة من الطرح العام، وهذا ما حدث في عدة شركات خلال العام الماضي مثل أوبر، ولفت إلى عدة عوامل منها ضعف في القطاع أو في إدارة الشركة أو هوامش الربح المنخفضة أو إلى الافتقار إلى التخطيط المالي بعيد المدى الذي يعتمد على الاستدامة.