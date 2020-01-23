"سامبا" تطرح سندات بـ 500 مليون دولار

أعلنت مجموعة سامبا المالية، اليوم الخميس، أنها انتهت من طرح سندات بقيمة 500 مليون دولار أميركي، وسيتم تسويتها في 29 يناير 2020.

وأشارت المجموعة، في بيان لسوق المال السعودية تداول، إلى أن العائد على السندات بلغ 2.929% ويصل آجله إلى 7 سنوات.

وأوضحت الشركة أنه سيتم استرداد السندات عند تاريخ استحقاقها المجدول وقد تقوم الشركة باسترداد السندات بشكل مبكر في "حال وقوع أي حدث ضريبي".

أضافت أنه سيتم إدراج السندات في السوق المالية الأيرلندية (يورونكست دبلن)، مؤكدة أنها ستقوم بإكمال كافة الإجراءات اللازمة لإتمام عملية إصدار السندات وتخصيصها للمستثمرين.