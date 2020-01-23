"عذيب" توصي بخفض رأسمال بـ35% لإطفاء جزء من الخسائر

قرر مجلس إدارة "اتحاد عذيب للاتصالات" بالتمرير بتاريخ 22 يناير 2020 التوصية للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة 34.8%، من 350.53 مليون ريال إلى 228.53 مليون ريال عن طريق إلغاء 12.20 مليون سهم (ما يعادل سهما واحدا لكل 2.87 سهم قائم)، لإطفاء 67.41% من إجمالي الخسائر المتراكمة.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن سبب التخفيض يعود إلى إطفاء الخسائر المتراكمة كما في نهاية شهر سبتمبر 2019 والبالغة 180.98 مليون ريال وبنسبة 51.63% والناتجة عن انخفاض الإيرادات التشغيلية والإيرادات الأخرى وزيادة مصاريف الاستهلاك والرسوم المالية نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 16 عقود، اعتباراً من 1 أبريل 2019.

وبينت أنه لا يوجد أي أثر جوهري من تخفيض رأس المال على التزاماتها المالية، مبينة أن تخفيض رأس المال وعدد الأسهم مشروط بضرورة موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عند تعيين مستشار مالي للشركة لتخفيض رأس المال، وكذلك سيتم الإعلان عند تقديم ملف طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية لأخذ موافقتها بالإضافة إلى أي تطورات جوهرية أخرى.