STC: العلامة التجارية الجديدة تعكس تحولنا لمشغل رقمي متكامل

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية "stc" ناصر الناصر، في لقاء مع العربية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن أداء الشركة المالي كان ممتازا خلال العام الماضي بأكمله والإيرادات ارتفعت 5%.

وأضاف أن تراجع أرباح الربع الأخير من 2019، يعكس عوامل موسمية، بالإضافة إلى تسجيل إيرادات غير متكررة في الربع المقابل بقيمة 567 مليون ريال.

وأرجع تراجع إيرادات الربع الأخير من 2019 إلى تسجيل إيرادات غير متكررة في الربع المقابل.

موضوع يهمك قال المهندس ناصر بن سليمان الناصر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية، إن النتائج التي حققتها الشركة في 2019... رئيس STC للعربية.نت: أستبعد حظر "هواوي".. ونتائج 2019 ممتازة شركات

وفي حين أشار إلى أن الربع الأخير من 2019 تضمن تكاليف إطلاق العلامة التجارية الجديدة، أكد أن إطلاق العلامة الجديدة للشركة يعكس تحول stc من مشغل تقليدي إلى مشغل رقمي متكامل.

وكانت شركة الاتصالات السعودية، قد بيّنت، الأربعاء، أن أرباحها خلال الربع الرابع من العام الماضي تراجعت بنسبة 22.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الجاري، واقترحت الشركة توزيع ملياري ريال على مساهميها عن نفس الفترة.

وأظهرت بيانات الشركة، التي أرسلتها لسوق المال السعودية "تداول"، أن صافي ربحها خلال الربع الرابع من العام الماضي بلغ 2.411 مليار ريال مقارنة بـ 3.106 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت 22.4%.

وأشارت الشركة إلى أن صافي ربحها خلال عام 2019 بالكامل بلغ 10.755 مليار ريال، مقارنة بـ 10.78 مليار ريال أرباح عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 0.23%.