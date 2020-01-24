تحالف من 11 شركة يضخ استثمارات بـ10 مليارات جنيه في مصر

أعلن تحالف يضم 11 شركة، اعتزامه ضخ استثمارات جديدة بقيمة 10 مليارات جنيه في السوق المصري خلال الفترة المقبلة.

وخلال مؤتمر صحافي أمس، قال رئيس تحالف "فاشون 180" للملابس، أحمد سماقية، إنه تم تدشين أكبر تحالف لاتحاد تصنيع وتجارة الأقمشة باستثمارات 5 مليارات جنيه، تحت علامة تجارية موحدة.

وأوضح أن التحالف مكون من 11 شركة مصرية من كبرى الشركات المتخصصة في صناعة الملابس الجاهزة ومنتجات الأقمشة.

وكشف "سماقية" عن أنه من المرتقب رفع الاستثمارات لنحو 10 مليارات جنيه خلال خطة استثمارية في الـ 5 سنوات القادمة، مضيفاً أن المجموعة لديها أصول في مصانع موجودة وقائمة، وبدأت بالفعل في تشغيلها، هذا بالإضافة إلى أصول أخرى يجري تنفيذها وسوف تبدأ الإنتاج قريباً.

وأوضح أن أبحاث الأسواق المحلية والعالمية أكدت أن عام 2020 هو عام الكيانات الكبرى والاندمجات على المستوى الاستثماري، الأمر الذي دفع الـ 11 شركة إلى التفكير في تكوين اتحاد يكون علامة مصرية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية باسم الصناعة المصرية.

وأكد أن أهداف الكيان الجديد تتلخص في صد أية محاولات لإغراق السوق المحلية والحد من المخاطر، مضيفا أن التحالف أخذ على عاتقه مهمة اختراق أسواق دولية لم يكن بالإمكان دخولها بكيان منفرد من خلال عمليات التصدير وإنشاء ميجا ستورز باسم الكيان.

وأشار رئيس التحالف إلى أن صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات تكتسب أهميتها من اتفاقها مع أولويات الدولة في المرحلة الحالية، خاصة في ظل سعي الدولة جاهدة لتنمية الاقتصاد المصري من خلال الحد من البطالة وزيادة الصادرات والحد من الواردات، فكما ما قلت صناعة الملابس هي من الصناعات كثيفة العمالة حيث يعمل بها ما يزيد عن مليون ونصف المليون عامل، صادراتها تقترب من حاجز الـ 30 مليار، ويقترب الناتج المحلي منها من 250 مليار جنيه.

وأوضح سماقية أن مصر من الدول الفعالة في السوق العالمي في مجالات تصنيع الملابس، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة على رأس الدول المستوردة بقيمة صادرات بلغت 263 مليون دولار، محققة نسبة ارتفاع قدره 27% مقارنهً بنحو 207 ملايين دولار في العام المالي 2018-2019.

ثم تأتي أوروبا بقيمة صادرات بلغت 137 مليون دولار محققة نسبة انخفاض قدره 2%، كما ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة إلى الدول العربية خلال نفس الربع بنسبة 35% لتحقق قيمة 18 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2019 / 2020 مقارنهً بنحو 13 مليون دولار خلال الربع الأول من العام 2018 / 2019.