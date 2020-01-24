"الاتصالات" يرفع مساهمته بالناتج المصري لـ93 مليار جنيه

كشفت بيانات رسمية حديثة أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ساهم في الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنحو 4% خلال العام 2018 / 2019.

وقالت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي المصرية، غادة لبيب، إن القطاع حقق ناتجاً محلياً يقدر بنحو 93 مليار جنيه خلال العام المالي 2018 / 2019، بمعدل نمو بلغ نحو 16.6%.

وذكرت في بيان أن معدل نمو القطاع خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بلغ نحو 16%، مسجلاً أعلى مستوى للنمو بقطاعات الدولة، مشيرة إلى أن إجمالي صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات بلغت نحو 3.6 مليار دولار.

وأكدت أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل نقلة نوعية في مجال التحول الرقمي، حيث تمثل فرصة لخلق بيئة عمل أقل اعتماداً على الأوراق وأكثر اعتماداً على النظم الإدارية والرقمية الحديثة، من حيث تداول وتبادل البيانات والمستندات إلكترونياً بشكل كامل بين كافة القطاعات والجهات الحكومية.

وأوضحت أن جهود بناء مصر الرقمية تشمل حوكمة أنشطة الحكومة وتطوير أدائها، وإدارة السياسات بالمعلومات مع توفير كافة الركائز الداعمة لعمليات التحول الرقمي من خلال مشروعات رفع كفاءة البنية المعلوماتية الرقمية على نحو يتيح نفاذا أكبر للمعلومات، ويضمن جودة واستمرارية خدمات الاتصالات والإنترنت المقدمة للمواطنين.

وكشفت لبيب عن أن لدى مصر استراتيجية رقمية وطنية تستند على عدد من الركائز، أهمها تطوير البنية التحتية؛ وذلك من خلال التوسع في نشر التغطية، وزيادة سرعة خدمات الإنترنت، وزيادة عدد المواقع التي يتم تغطيتها بشبكات الألياف الضوئية مع العمل بالتوازي على زيادة نسبة النفاذ إلى الإنترنت، سواء عبر الكابلات أو المحمول والقمر الصناعي.

وقالت إن ما تشهده مصر من جهود ومشروعات قومية في هذا الصدد يعكس الإرادة القوية للدولة لبناء مصر الرقمية، ويبرهن على أننا نسير على الطريق الصحيح في تنفيذ استراتيجيتنا الرقمية الوطنية في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأوضحت أن هناك تطوراً كبيراً في أعداد المستخدمين لخدمات الاتصالات والإنترنت في مصر، مشيرة إلى أن الدولة حرصت على رفع كفاءة شبكة الإنترنت وزيادة متوسط سرعة الإنترنت، وهو ما انعكس على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، حيث تقدمت مصر 34 مركزاً دفعة واحدة في تصنيف Speed test العالمي خلال ديسمبر 2019 في متوسط سرعة الإنترنت الأرضي لتحتل المركز رقم 97 بدلاً من 131 في نوفمبر من العام ذاته مسجلة 26.52 ميغابايت.