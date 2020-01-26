تأجيل اجتماع مجلس إدارة "الاتحاد العقارية" لموعد لاحق

أعلنت شركة الاتحاد العقارية المدرجة في سوق دبي المالي، تأجيل اجتماع مجلس إدارتها الذي كان مقرراً عقده الخميس الماضي إلى موعد لاحق لم يحدد بعد.

وأضافت الشركة في بيان نشرته على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي، أنها ستتبع الإجراءات القانونية المقررة والإفصاح عن تاريخ وتوقيت الاجتماع وجدول أعماله.

من جهة ثانية، قالت الشركة إنها في المراحل الأخيرة لتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة "شاينا ناشيونال كيميكال أنجينير المحدودة" لتوسعة جديدة في مشروع "دبي أوتودروم" بقيمة 200 مليون درهم.

وأوضحت الشركة في بيان آخر على موقع سوق دبي المالي، أن التوسعة الجديدة ستحدث نقلة نوعية، ما ينعكس أثره عليها ويعزز حضورها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، كما سيعزز نمو شركة "دبي أوتودروم".

وكانت "الاتحاد العقارية" ذكرت أنها أعدت دراسة وخطة لتحويل 3 شركات تابعة لها إلى شركة مساهمة خاصة، منوهة بأن الشركات المعنية هي كل من شركة "سيرفيو" و"ذي فيتاوت" و"دبي أوتودروم".

وتستهدف هذه الخطوة تطبيقا أمثل لقواعد الحوكمة ونظام المؤسسية الفعالة لتلك الشركات لتحقيق قدرة أكبر على التوسعات المقبلة.