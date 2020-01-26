رئيس STC للعربية: "هواوي" ليست مصدرنا الوحيد لشبكات الجيل الخامس 

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية، ناصر الناصر، إن شركته تتعامل مع 3 موردين لشبكات الجيل الخامس.

وأضاف في حديث مع قناة "العربية"، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي عقد الأسبوع الماضي في دافوس بسويسرا، إن شركته تتعامل مع أريكسون ونوكيا، بجانب هواوي للحصول على شبكات الجيل الخامس، وبالتالي فهي تنوع مصادرها من الأجهزة حتى لا يكون هناك مخاطر من الاعتماد على مورد واحد لتلك الشبكات.

واستبعد في الوقت ذاته وجود أي حظر على هواوي في السعودية. وأشار إلى أن استثمارات شركة الاتصالات السعودية في الجيل الخامس وتحديث الشبكات كبيرة جدا. وتابع: "نحن أول شركة تطلق خدمات الجيل الخامس على مستوى المنطقة بشكل تجاري".

وأكد أن الشركة لا تستثمر فقط في الجيل الخامس، بل تستثمر في الأجيال السابقة أيضا، وهذه الاستثمارات أمور رئيسية للثورة الصناعية الرابعة.

وأوضح أن شركته تقدم خدمات إنترنت الأشياء عبر تطبيقات الشبكات الخلوية، إذ إن هناك نحو 10 آلاف برج اتصالات يمكنه التعامل مع تلك التطبيقات.