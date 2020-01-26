"البابطين" تحصل على تسهيلات مالية بـ 100 مليون ريال

وقعت شركة البابطين للطاقة والاتصالات اتفاقية تسهيلات بنكية متوسطة الأجل يوم 23 يناير 2019 مع البنك السعودي للاستثمار بنظام مرابحة إسلامي متوسط الأجل بقيمة 100 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" إن مدة القرض 3 سنوات، حيث يبدأ التمويل بتاريخ 23 يناير 2019.

وسيتم سداد أقساط القرض عند استحقاقها شهرياً بضمان المشاريع القائمة للشركة.

وتهدف هذه التسهيلات متوسطة الأجل إلى إعادة هيكلة جزء من القروض قصيرة الأجل وتحويلها إلى قروض متوسطة الأجل.

وسوف ينعكس هذا الإجراء على زيادة السيولة النقدية اللازمة لتمويل إحتياجات الشركة المستقبلية.

وتوقعت الشركة أن يظهر الأثر المالي لذلك الإجراء على التدفقات النقدية للشركة خلال النصف الأول من عام 2020 والأعوام المقبلة.