"السريع": 172% نسبة الزيادة في رأس المال و6 فبراير انتهاء الاكتتاب

أعلنت مجموعة السريع التجارية الصناعية، اليوم الأحد، أن بدء مرحلة الاكتتاب وفترة تداول حقوق الأولوية في أسهم زيادة رأسمالها ستبدأ يوم غد الاثنين، على أن تنتهي فترة التداول في 3 فبراير المقبل، فيما ستستمر مرحلة الاكتتاب حتى يوم الخميس 6 فبراير.

وفي بيان منفصل، قالت الشركة اليوم، في بيان لسوق المال السعودية "تداول"، أن نصيب السهم من حقوق الاكتتاب ستبلغ 1.72 حق لكل سهم قائم، وقيمة الطرح ستبلغ 10 ريالات لكل سهم، والقيمة الاسمية تبلغ 10 ريالات، وبالتالي ستكون نسبة الزيادة في رأس المال 172%.

ووافقت الجمعية العمومية للشركة، التي عقدت الأسبوع الماضي على زيادة رأسمال الشركة بقيمة 112.66 مليون ريال، بهدف رفع الملاءة المالية للمجموعة من خلال إعادة هيكلة المجموعة وتطبيق خطة عمل تركز على أنشطتها الرئيسية.