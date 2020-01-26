"الكابلات السعودية" تدفع 65.7 مليون ريال لتسويات الزكاة

أعلنت شركة الكابلات السعودية اعتماد قرار لجنة تسوية المخالفات الزكوية والضريبية بالهيئة العامة للزكاة والدخل على تسوية المطالبات الزكوية للسنوات المالية من عام 2005 وحتى نهاية السنة المالية 2012.

موضوع يهمك أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات (أكسترا)، اليوم الأحد، عن افتتاح أول مركز متخصص في ألعاب الواقع الافتراضي بمدينة الخبر... "أكسترا" تفتتح مركز ألعاب واقع افتراضي باستثمارات 10 ملايين ريال شركات

وأفادت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأحد، أن تسوية المطالبات التي جرى ذكرها في التقرير المالي السنوي، جرت مقابل دفع مبلغ 65.75 مليون ريال.

وأوضحت أن التسوية سينتج عنها تغير حقوق المساهمين بزيادة 32.78 مليون ريال. وستفصح الشركة عن المبلغ المستحق عنها في القوائم المالية لاحقاً.

من جهة ثانية، نشرت شركة الكابلات السعودية، البيانات المصححة لنتائج الطرح المتبقي وتخصيص أسهم حقوق الأولوية، مؤكدة أن نسبة التغطية بلغت بنهاية فترة الطرح المتبقي 305%.

وذكرت في إعلانها التصحيحي أن إجمالي المبلغ العائد من عملية بيع الأسهم التي لم يُكتتَب فيها بلغ 133.4 مليون ريال.

وبلغ متوسط سعر البيع للأسهم المباعة 12.6 ريال للسهم الواحد.

وسيكون تاريخ إيداع الأسهم في حسابات المساهمين في الرابع من فبراير 2020.

كما بلغ صافي مبلغ التعويضات العائد لملاك حقوق الأولوية وكسور الأسهم 27.8 مليون ريال.