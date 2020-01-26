"رعاية" توصي بتوزيع 20% أرباحا نقدية على مساهميها

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2019، بقيمة 89.7 مليون ريال على عدد أسهم مستحقة للتوزيع يبلغ 44.85 مليون سهم بواقع ريالين للسهم الواحد.

وقالت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" إن نسبة التوزيع تبلغ 20% من القيمة الأسمية للسهم.

وذكرت الشركة أن أحقية التوزيع ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسوف يتم الإعلان عن تاريخ موعد انعقادها لاحقاً.