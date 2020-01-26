"سدافكو" ترفع أرباحها الفصلية 27% لـ 68 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو" عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في31 ديسمبر 2019 (تسعة أشهر)، والتي سجلت فيها ارتفاعاً بأرباح الأشهر التسعة الأولى من سنتها المالية إلى 191.1 مليون ريال بزيادة 21%.

وقالت الشركة في بيان على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول"، إنها سجلت خلال فترة الربع الثالث من سنتها المالية، أرباحاً صافية بقيمة 68.1 مليون ريال، بزيادة 27% عن الربع المماثل من العام السابق.

وأرجع بيان الشركة هذه الزيادة في الأرباح الفصلية إلى زيادة المبيعات وتقليل الخصومات والكفاءة في الإنتاج على الرغم من التضخم في تكلفة المواد الخام.

وزاد صافي المبيعات بعد استبعاد مبيعات ميلكوما 13% عن نفس الريع من العام السابق، وعلى الرغم من أن مبيعات ميلكوما للطرف الثالث كانت أقل مقارنة لنفس الربع من العام الماضي.

وساهم شراء سدافكو بودرة الحليب الخالي الدسم من ميلكوما، في استغلال كامل الطاقة الإنتاجية خلال الربع.

وزادت مبيعات الحليب بنسبة 16% على خلفية الإعلان الذي يركز على المستهلك بينما زادت مبيعات الآيسكريم بنسبة 16% من خلال التوسع في التوزيع.

ويبلغ هامش ربح سدافكو بعد استبعاد ميلكوما لهذا الربع 36.9% بزيادة 3.7% عن نفس الربع من العام الماضي.

وزادت مصروفات البيع والتوزيع عن العام الماضي نتيجة زيادة مصروفات الإعلانات والعروض الترويجة ولكنها تعكس الزيادة في حجم المبيعات.

كما ارتفعت المصروفات العمومية والإدارية بسبب ارتفاع ضريبة الوافديين وارتفاع تكاليف القوى العاملة والمتعلقة بزيادة تكلفة الأيدي العاملة السعودية.