الإمارات.. "الأوراق المالية" ترتب عملية استرداد مالي بشركة كندية

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين ممن يملكون استثمارات لدى شركة كندية تدعى "إنفستمنت آند تريدينغ كندا" GITC Investments & Trading Canada LTD، المرخصة من قبل "هيئة أونتاريو للأوراق المالية" بكندا، والتي تزاول نشاطها باسم: GITC Investments and Trading Canada Inc وGITC وGITC Inc وآمال توفيق عصفور، والمشار إليها مجتمعة بلفظ (GITC)، أن يبادروا إلى الاتصال بـ"الحارس القضائي" الذي عينته محكمة أونتاريو العليا، إذا لم يتلقوا إشعار مطالبة منه، وذلك في موعد أقصاه 15 أبريل المقبل، مع إرفاق كل الوثائق والمستندات التي تثبت حقه.

وأوضحت الهيئة في إفصاح لها نشرته على موقعها: "إنه وفي إطار تنفيذ هيئة الأوراق المالية والسلع أحكام مذكرة التفاهم متعددة الأطراف والموقعة مع المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (أياسكو)، ودعماً لجهود مختلف الأطراف في تحقيق مبدأ حماية مصالح المستثمرين في الأسواق المالية والحفاظ على حقوقهم، ومن خلال تعزيز التعاون على الصعيد الدولي في مجال الرقابة والتنفيذ، لضمان سلامة الأسواق ومنع الممارسات غير السليمة، تود الهيئة أن تلفت عناية المستثمرين كافة في شركة (جي آي تي سي) Investments and Trading Canada، والمرخصة من قبل (هيئة أونتاريو للأوراق المالية) بكندا، والتي تزاول نشاطها بالاسم المذكور، إلى ضرورة الاطلاع على التعميم المنشور على موقعها، والصادر عن (هيئة أونتاريو للأوراق المالية) في كندا بشأن الشركة"، وفقا لصحيفة "الإمارات اليوم".

وأرفقت الهيئة التعميم الذي يحتوي على رسالة باللغتين العربية والانجليزية، وموثقة، تفيد بوجود عملية توزيع للأموال التي استردتها "هيئة أونتاريو للأوراق المالية"، عملاً باتفاق تسوية صادر بموجب حكم قضائي ضد الشركة، أعطى "الحارس القضائي" تفويضاً بتنفيذ عملية المطالبات التي تخص جميع المستثمرين الذين استثمروا أموالاً في الشركة المذكورة.