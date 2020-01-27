اللجين: نعمل مع "ناتبت" على إجراءات مؤقتة منعاً لإيقاف أسهمنا

قالت شركة اللجين، اليوم الاثنين، إن العمل جارٍ حاليا مع الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية "ناتبت" التي تمتلك فيها اللجين 57.4% من أسهمها، بهدف اتخاذ إجراءات مؤقتة منعا لإيقاف تداول سهم اللجين حتى تتم المعالجة من قبل وزارة التجارة والاستثمار لموضوع علاقة الشركات المساهمة العامة بالشركات المساهمة المغلقة من حيث الالتزام بتسليم القوائم المالية الربعية في وقتها.

وجاء رد اللجين بسبب تخلف شركة ناتبت عن تسليم القوائم المالية الربعية في الوقت المناسب.

وفيما يتعلق بصرف الأرباح لعام 2018 وشراء شركة ناتبت لأسهم في شركة اللجين، أوضحت شركة اللجين في بيان لسوق المال السعودية "تداول"، أن ناتبت قامت خلال الفترة الماضية بشراء ما مقداره 10.7% من أسهم شركة اللجين المدرجة بمبلغ تجاوز 200 مليون ريال، علما بأن شراء هذه الأسهم ليس من ضمن أغراض شركة ناتبت الرئيسية، ولا يدعم أغراض شركة ناتبت بأي شكل.

وأشارت اللجين إلى أنها استغربت هذه الخطوة، إذ إن شركة ناتبت رفضت سابقًا تنفيذ قرار الجمعية غير العادية لشركة ناتبت التي عقدت منتصف العام الماضي، والخاصة بتوزيع ريال واحد للسهم بمبلغ إجمالي قدره 107 ملايين ريال على مساهمي الشركة تحت مبرر عدم توفر السيولة اللازمة.

وقالت اللجين إنها قامت بتوجيه عدة خطابات لمجلس إدارة ناتبت بطلب الدعوة لجمعية عامة وذلك للتصويت على عدة بنود، منها إلزام شركة ناتبت بتسليم قوائمها الربعية في وقتها حتى لا يتعرض سهم شركة اللجين للإيقاف والدعوة لانتخابات أعضاء مجلس إدارة شركة ناتبت للدورة الجديدة التي تبدأ في 1 يونيو 2020.

وفي هذا الإطار، لم يستجب مجلس إدارة شركة ناتبت للطلب منذ أكثر من خمسة أشهر، مخالفة بذلك بعض مواد نظام الشركات السعودي والمواد من نظام الشركة الأساسي، والمبادئ الأساسية في سلوكيات الحوكمة والالتزام، كما قامت شركة اللجين بتقديم خطاب لوزارة التجارة والاستثمار في 29 سبتمبر بطلب إلزام مجلس إدارة شركة ناتبت الدعوة لعقد جمعية عامة لشركة ناتبت ومازالت بانتظار رد وزارة التجارة والاستثمار بهذا الخصوص.

وأكدت اللجين أنها لا تمانع من طرح أسهم ناتبت كشركة مساهمة عامة، إذ إنها أرسلت طلبا للشركة للتأكد من صحة المعلومات التي تتحدث عن هذا الأمر لكن لم يصلها رد حتى الآن.

وأكد مجلس إدارة شركة اللجين أنه يخلي مسؤوليته من تبعات كل المخالفات التي قامت بها شركة ناتبت من خلال مجلس إدارتها الحالي.

وأشار إلى أنه على تواصل مستمر مع الجهات الرسمية ذات العلاقة للعمل على حماية شركة اللجين ومساهميها من أي ممارسات لا تتوافق مع الأنظمة وسلوكيات الحوكمة. وأوضح في الوقت ذاته، أنه لا يوجد أثر مالي على الشركة من هذا الأمر.