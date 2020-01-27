بدء مرحلة الاكتتاب وتداول حقوق الأولوية لـ"السريع"

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) عن تاريخ بدء مرحلة الاكتتاب وفترة تداول حقوق الأولوية لمجموعة السريع التجارية الصناعية التي سوف تبدأ اليوم الاثنين 27 يناير على أن تنتهي فترة التداول في يوم الاثنين 3 فبراير مع استمرار مرحلة الاكتتاب حتى يوم الخميس 6 فبراير.

وكانت الشركة صرحت في بيان منفصل أن نصيب السهم من حقوق الاكتتاب سيبلغ 1.72 حق لكل سهم قائم، وقيمة الطرح ستبلغ 10 ريالات لكل سهم، والقيمة الاسمية تبلغ 10 ريالات، وبالتالي ستكون نسبة الزيادة في رأس المال 172%.

ووافقت الجمعية العمومية للشركة، التي عقدت الأسبوع الماضي على زيادة رأسمال الشركة بقيمة 112.66 مليون ريال، بهدف رفع الملاءة المالية للمجموعة من خلال إعادة هيكلة المجموعة وتطبيق خطة عمل تركز على أنشطتها الرئيسية.