منح رخصة "حوسبة سحابية" لشركة تابعة لـ"المعمر"

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "ام اي اس" حصول شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات (المملوكة لشركة المعمر لأنظمة المعلومات بنسبة 50%) على رخصة لتقديم خدمات الحوسبة السحابية في المستوى الأول.

وكانت شركة المعمر لأنظمة المعلومات أعلنت الشهر الحالي توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2019، بقيمة 16 مليون ريال، بواقع ريال للسهم الواحد، على عدد أسهم مستحقة يبلغ 16 مليون سهم، وبنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم.

كما أعلنت عن توصية أخرى من مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 25% عن طريق منح أسهم، عبر رسملة جزء من الاحتياطي والأرباح المرحلة وذلك بمنح سهم واحد لكل 4 أسهم.

وتهدف الشركة من رفع رأس المال إلى دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة.

وقالت الشركة إنه سيتم رسملة 40 مليون ريال فقط من الاحتياطي والأرباح المرحلة.