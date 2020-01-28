ارتفاع الأرباح الفصلية لـ"تبريد" 33% إلى 143 مليون درهم

ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة تبريد بنسبة 33% لتصل إلى 143 مليون درهم.



وعزت الشركة ارتفاع أرباحها إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 10% لتصل إلى 392 مليون درهم.

وقال بدر اللّمكي الرئيس التنفيذي لشركة "تبريد" "أن الأرباح الفصلية جاءت بدعم الكفاءة بعمليات التشغيل ودخول عدد من المحطات إلى محفظة شركة تبريد للتشغيل التجاري مثل محطة مطار الملك خالد في السعودية ومحطة أخرى في مول مسقط بسلطنة عمان، بالإضافة لـ4 محطات أخرى. أضفنا 150 ألف طن من التوصيلات الجديدة لعملائنا في الدول التي نعمل فيها".

كما أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح سنوية على المساهمين بواقع عشرة فلوس ونصف للسهم، وذلك بزيادة بنسبة 11% مقارنة بالعام 2018.