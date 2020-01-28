الأندلس تشرح أسباب تغير كلفة مشروعها مع "سليمان الحبيب"

أعلنت شركة الأندلس العقارية عن آخر التطورات المتعلقة بمشروعها المشترك مع مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية القابضة في جدة (مستشفى الدكتور سليمان الحبيب).

وقالت "الأندلس" في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" إن نسبة الإنجاز المتحقق من المشروع بلغت 2.5% من كامل مراحل المشروع.

وتوقعت أن يجري استكمال بناء المشروع خلال الربع الثاني من عام 2023، وأن يكون تشغيل المشروع تبعاً لذلك خلال الربع الثالث من العام نفسه.

وأرجعت أسباب التأخر في الإنجاز إلى الوقت المستغرق في تعديل التصاميم المعمارية للمشروع بهدف زيادة مساحات البناء فيه إضافة إلى تأخر صدور رخصة البناء - المعدلة على هذا الأساس - والموافقات الحكومية الأخرى ذات الصلة بأعمال المشروع.

وذكرت "الأندلس" أن التكلفة الإجمالية المتوقعة لتنفيذ هذا المشروع بلغت 1.56مليار ريال، طبقا لآخر تقرير وارد من الشريك المطور (مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية).

وفسرت التغير في تكاليف المشروع عما هو معلن سابقا، بـ "زيادة المساحات المبنية في المشروع بناء على التصاميم المعدلة، كالزيادة في مساحة المواقف، والزيادة في مساحة قسم الطوارئ، وزيادة عدد العيادات والغرف الخاصة".

كما أرجعت تغير تكلفة المشروع إلى "زيادة مساحة سكن الممرضات، حيث ترتب على زيادة المساحات، زيادة مقابلة في تكلفة تنفيذ أعمال الأساسات، وأعمال الهيكل، وأعمال الواجهات الخارجية والزجاج الداخلي، وأعمال العزل، والأعمال الخشبية، والمصاعد، والأعمال الكهروميكانيكية، والأعمال الخارجية، وغيرها".