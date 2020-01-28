تراجع أرباح "السعودية للاستثمار الصناعي" 30% إلى 605 ملايين ريال

تراجعت صافي أرباح المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي خلال عام 2019 بنسبة 30%.

ووفقاً لبيان الشركة فقد بلغ صافي الأرباح السنوية نحو 605 ملايين ريال، مقابل 865 مليون ريال عن الفترة نفسها في عام 2018.

وعزت الشركة الانخفاض في صافي الأرباح السنوية إلى عدة عوامل أهمها انخفاض حصة المجموعة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة (SCP، JCP)، لتبلغ للفترة الحالية 274 مليون ريال مقابل 312 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، نتيجة أعمال الصيانة الدورية المجدولة لمشروع (SCP) التي تمت خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى انخفاض أسعار المنتجات.

كما أشارت إلى أن انخفاض حصة المجموعة في أرباح الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)، لتبلغ للفترة الحالية لتبلغ 337 مليون ريال مقابل 581 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق أدى إلى انخفاض صافي الربح، بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الأخرى.

وبحسب النتائج المالية للشركة بلغت إيراداتها 7.43 مليار ريال، مقابل 8.93 مليار ريال بنهاية عام 2018 بنسبة تراجع قدرها 16.74%.