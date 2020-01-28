شركات عالمية بمواجهة مفتوحة مع "كورونا"

شركات كبرى اتخذت إجراءات عدة لمواجهة جائحة فيروس كورونا الجديد، الذي تفشى في مدينة ووهان الصينية، وانتقل منها إلى مدن عدة، وهذه أبرز إجراءات الشركات العالمية:

- إغلاق مواقع KFC في ووهان منذ 24 يناير.

- بيتزا هت في ووهان أغلقت منذ 24 يناير وستظل مغلقة "حتى إشعار آخر".

- ستاربكس أغلقت فروعها في ووهان ومقاطعة هوبى حتى 2 فبراير.

- إغلاق محمصة ستاربكس الاحتياطية في شنغهاي.

- أغلقت إيكيا متجرها في ووهان في 23 يناير "حتى إشعار آخر".

- طلبت إيكيا من موظفين فرع ووهان البقاء في المنزل في إجازة مدفوعة الأجر لمدة 14 يوما.

- أغلقت ديزني (DIS) حدائقها في شنغهاي وهونغ كونغ.

- ماكدونالدز علقت نشاطها في خمس مدن.

- يتم توزيع الأقنعة ليرتديها جميع الطاقم في جميع أنحاء البلاد.

- بيجو (PUGOY) ستعيد موظفيها المغتربين وعائلاتهم من "منطقة ووهان".

- إغلاق جزء من السور الصين العظيم ابتداء من نهاية الأسبوع.

- ستاندرد تشارترد و فيسبوك و LG وموانئ دبي العالمية وضعوا إجراء صارمة للحد من سفر موظفيهم إلى الصين.