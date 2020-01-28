فتح باب اعتراض الدائنين على دمج "ولاء" مع "متلايف"

أعلنت شركة "متلايف إيه آي جي العربي" بدء فترة اعتراض الدائنين على صفقة الاندماج، وفقاً لأحكام المادة (193) من نظام الشركات في سوق الأسهم السعودية.

وقالت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" إن فترة الاعتراض على الاندماج تبدأ من اليوم الثلاثاء حتى تاريخ 27 فبراير المقبل.

وأوضحت أن آلية تقديم الاعتراض تكون عبر إرسال خطاب مسجل إلى المركز الرئيسي لمتلايف إيه آي جي العربي الكائن في (برج الإبداع – طريق الملك فهد – حي العليا).

وبموجب نظام الشركات، سيكون قرار الاندماج نافذاً بعد انقضاء هذه المدة وذلك في حال عدم وجود أي اعتراض قائم من دائني متلايف إيه آي جي العربي على صفقة الاندماج.

وكانت شركة ولاء للتأمين أعلنت نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية، التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول)، وبرئاسة سليمان بن عبدالله القاضي بنسبة الحضور 56.29299%. وجاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية بالموافقة على دمج شركة متلايف إيه آي جي العربي في شركة ولاء للتأمين والموافقة على زيادة رأس مال شركة ولاء للتأمين من (528,000,000) ريال إلى (646,397,060) ريالا، وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج، على أن تسري هذه الزيادة عند نفاذ الاندماج، وفقاً لأحكام نظام الشركات واتفاقية الاندماج.