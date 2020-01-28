كم تنتج "آبل" من هواتف "آيفون" هذا العام؟

طلبت شركة آبل Apple من الموردين إنتاج ما يصل إلى 80 مليون جهاز iPhone في النصف الأول من هذا العام، بزيادة تجاوزت 10% عن إنتاج العام السابق، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبيرغ نقلاً عن صحيفة Nikkei اليابانية.

وذكرت مصادر مُطلعة، أن شركة آبل قد طلبت من المورّدين 65 مليون وحدة من النُسخ أو الطرازات الحالية، وبشكل أساسي سلسلة iPhone 11 وما يصل إلى 15 مليون وحدة من طراز جديد منخفض التكلفة.

يُشار إلى أن مزوّدي شركة آبل يخططون لبدء تجميع أجهزة iPhone منخفضة التكلفة الشهر المقبل، وقد عززوا الإنتاج الكلي لجهاز iPhone بحسب ما ذكرته وكالة بلومبيرغ الأسبوع الماضي.