هل يعلن "الإمارات دبي الوطني" عن توزيع أرباح استثنائية؟ 

قال الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات بشركة الظبي كابيتال، محمد علي ياسين، إن بنك الإمارات دبي الوطني قد يعلن عن توزيعات أرباح استثنائية عن الأرباح المحققة خلال عام 2019.

وأضاف في حديثه مع قناة "العربية" أن البنك لديه سيولة كافية لصرف أرباح استثنائية على مساهميه، خاصة في ظل الأرباح غير المتكررة التي حققها من بيع شركة نتورك إنترناشونال، بجانب زيادة رأس المال التي قامت بها الشركة.

وقفزت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني إلى 14.5 مليار درهم خلال العام 2019 بنمو نسبته 44% مقارنة مع أرباح العام 2018.

وجاء الارتفاع الكبير في أرباح البنك بدعم من الزيادة المسجلة في الإيرادات التشغيلية بنحو 29% التي بلغت 22.42 مليار درهم خلال العام 2019 مقارنة مع 17.4 مليار درهم خلال العام 2018، كما حقق البنك أرباحا غير متكررة قدرها 4.39 مليار درهم نتيجة التخلص من حصة في شركة مسيطر عليها بشكل مشترك.

وعلى صعيد أرباح البنوك التي أعلنت عن نتائج أعمالها لعام 2019، قال إنه يعتقد أن أرباح البنوك جاءت وفقا للتوقعات على الرغم من أن هناك توقعات كانت تشير إلى مستوى أعلى من المتحقق.

ويرى أن بنك الإمارات دبي الوطني يعد الأفضل أداء خلال العام الماضي، خاصة في ظل ارتفاع أرباحه التشغيلية بنسبة هي الأعلى بين البنوك التي أعلنت عن نتائج أعمالها حتى الآن.