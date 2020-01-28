"اتحاد عذيب" تعين مستشاراً مالياً لخفض رأس المال 35%

أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات السعودية "GO جو" تعيين بيت التمويل السعودي الكويتي مستشارا ماليا لتخفيض رأس المال والقيام بكافة الإجراءات ذات العلاقة.

وقالت اتحاد عذيب في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إنها ستقوم بالإعلان عند تقديم ملف طلب تخفيض رأسمال الشركة إلى هيئة السوق المالية وعن أي تطورات مستقبلية بخصوص تخفيض رأس المال في حال توفرها.

وكان مجلس إدارة اتحاد عذيب قرر بالتمرير في 22 يناير الجاري التوصية للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأسمال الشركة بنسبة 34.8% من 350.53 مليون ريال إلى 228.53 مليون ريال عن طريق إلغاء 12.20 مليون سهم (ما يعادل سهما واحدا لكل 2.87 سهم قائم)، لإطفاء 67.41% من إجمالي الخسائر المتراكمة.

وأوضحت الشركة أن سبب التخفيض يعود إلى إطفاء الخسائر المتراكمة كما في نهاية شهر سبتمبر 2019 والبالغة 180.98 مليون ريال وبنسبة 51.63% والناتجة عن انخفاض الإيرادات التشغيلية والإيرادات الأخرى وزيادة مصاريف الاستهلاك والرسوم المالية نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 16 عقود، اعتباراً من 1 أبريل 2019.

وبينت أنه لا يوجد أي أثر جوهري من تخفيض رأس المال على التزاماتها المالية، مبينة أن تخفيض رأس المال وعدد الأسهم مشروط بضرورة موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية.