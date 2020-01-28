"سليمان الحبيب": لدينا أكبر مركز تحكم في العناية المركزة بالعالم

قال هشام الحبيب، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة سليمان الحبيب الطبية السعودية، إن المجموعة دخلت مجموعة غينيس بما لديها من أكبر مركز تحكم في العناية المركزة بالعالم بـ 796 سريراً.

يأتي ذلك وسط توجه المجموعة بطرح 15% من أسهمها في السوق السعودية "تداول" الشهر المقبل. وأضاف الحبيب، في لقاء مع قناة العربية، أن المجموعة تعد أكبر مقدم خدمة صحية في الشرق الأوسط تحت علامة تجارية واحدة.

وتابع: "امتداد لعملنا المؤسسي وامتداد لخطتنا بمواصلة العمل والتطور، حرصنا من أن تنتقل المجموعة من مرحلة المساهمة الخاصة إلى المساهمة العامة".

وأشار إلى أن المجموعة تهدف من هذا الانتقال إلى المحافظة على العمل المستدام والوصول إلى نطاق أكبر. وأكد أن المجموعة تطبق الذكاء الاصطناعي منذ أربع سنوات.

وأوضح أن إحدى الشركات التابعة للمجموعة وهي شركة حلول السحابة المتخصصة في تقديم خدمات التقنية للقطاع الطبي تضم 400 موظف، يعمل جزء كبير منهم في نطاق البحث والتطوير وجزء منهم يعمل على الإنتاج، وبدأ عملاء المجموعة في التماس الذكاء الاصطناعي في بعض الخدمات التي يتم تقديمها.

وأكد أن جرى إتمام 100 مليون عملية لنحو 70 خدمة، يوفرها تطبيق سليمان الحبيب على الهواتف والأجهزة الذكية، خلال عام 2019.