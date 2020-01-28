Zipline: مهتمون بدخول الشرق الأوسط وخاصة منطقة الخليج

أكد مسؤول تطوير الأعمال الدولية في شركة Zipline لآسيا والشرق الأوسط أسعد جبران، أن الشركة تُعنى بتوصيل مواد طبية عبر طائرات الـDrones لمستشفيات عدّة بناءً على الطلب خصوصاً في المناطق النائية.

وأشار إلى اهتمام شركة Zipline بالشرق الأوسط وخاصة منطقة الخليج.

وفي مقابلة مع العربية على هامش منتدى الاقتصاد العالمي قال جبران إن Zipline طوّرت خاصية لنقل المواد الطبية للمناطق، بحسب طلب الطبيب أو المسشفى حيث يتم التوصيل خلال ربع ساعة.

وأضاف "استهدافنا لدخول أسواق الشرق الأوسط يأتي بسبب حجم السوق الكبير هناك وهو ما يدعم الطلب على هذة الخاصية. وجود الفجوة بين مستوى الخدمات الصحية الموجودة في المدن والخدمات الصحية التي يقودها المرضى خارج هذه المدن يعزز الطلب على هذة التكنولوجيا. وجود القوانين الداعمة لهذة التكنولوجيا سيهل دخول "الدرونز" لدول الخليج، لكننا نتطلع أيضاً لخدمة دول مثل مصر والمغرب وشما أفريقيا".