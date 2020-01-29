أرباح "البحري" الفصلية تقفز 172% إلى 249 مليون ريال

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري"، اليوم الأربعاء، عن نمو صافي أرباحها خلال الربع الرابع من العام الماضي بأكثر من المثلين إلى 249 مليون ريال سعودي، مقارنة بـ 91.41 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2019، بنسبة نمو بلغت 172.48%.

يأتي هذا الارتفاع على الرغم من ارتفاع الإيرادات خلال نفس الفترة بنسبة بلغت 8.9% فقط لتصل إلى 1.94 مليار ريال.

وأرجعت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، ارتفاع صافي الأرباح خلال الربع الرابع إلى ارتفاع العوائد من عدة قطاعات تشغيلية مدعومة بالنمو المحقق في قطاع نقل النفط الخام بسبب ارتفاع معدلات أسعار النقل على الرغم من التراجع في نتائج قطاع الخدمات اللوجيستية خلال الربع الحالي.

وأضافت أن الانخفاض في المصروفات التمويلية وكذلك الانخفاض في حصة المجموعة من خسائر الاستثمارات في الشركات الزميلة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ساهم في زيادة صافي الربح للمجموعة على الرغم من الارتفاع في المصروفات الإدارية والعمومية والمخصصات المجنبة خلال الربع الحالي.

وشهدت أرباح الشركة خلال عام 2019 ارتفاعا بنسبة 29% لتصل إلى 620.7 مليون ريال، فيما شهدت الإيرادات ارتفاعا بنسبة 7% لتصل إلى 6.6 مليار ريال.