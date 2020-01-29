تراجع أرباح "السعودية للكهرباء" 19.4% إلى 1.415 مليون ريال

تراجعت أرباح الشركة السعودية للكهرباء السنوية 19.4% إلى 1.415 مليون ريال مقارنة مع العام المالي 2018.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة مع العام السابق بشكل أساسي إلى انخفاض مبيعات الطاقة الكهربائية تأثرا بانخفاض كمية الطاقة المبيعة والذي جاء مدفوعا بترشيد الاستهلاك، هذا بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف استهلاك الأصول الثابتة وارتفاع أعباء التمويل.

وقد عادل ما سبق جزئيا ارتفاع البنود الأخرى لإيرادات التشغيل، بالإضافة إلى إقرار وتفعيل حساب الموازنة لقطاع الكهرباء عن 2019 الذي كان له أثر إيجابي أدى إلى ارتفاع تقديري بحوالي 1.1 مليار ريال في بند الإيرادات التشغيلية الأخرى لعام 2019.

إلى ذلك، أعلنت الشركة عن تلقيها موافقة من وزارة المالية بتفعيل الخطوة الأولى لحساب الموازنة لقطاع الكهرباء بدءاً من العام المالي 2019.

وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول" اليوم الأربعاء، أنه تم تحديد الإيرادات التشغيلية المستهدفة للشركة للعام المالي 2019 بنحو 65.04 مليار ريال.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يكون لهذا القرار أثر مالي إيجابي على النتائج المالية السنوية للشركة لعام 2019 وذلك بارتفاع تقديري للإيرادات التشغيلية في عام 2019 بنحو 1.1 مليار ريال.

وبينت أن إقرار حساب الموازنة يأتي في إطار إصلاحات تنظيمية لقطاع الكهرباء لضمان استدامة وكفاءة قطاع الكهرباء في المملكة العربية السعودية ووفقاً لرؤية المملكة 2030.