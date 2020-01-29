صافولا.. أرباح فصلية بـ137 مليون ريال وتوزيع 30 هللة للسهم

حققت مجموعة صافولا أرباحا فصلية بالربع الرابع من العام الماضي، بقيمة 137 مليون ريال مقارنةً بخسائر بقيمة 526 مليون ريال في الفترةِ نفسها من العام الأسبق.

وجاءت النتائجُ أفضل من توقعات مجموعة هرميس المالية والمقدرة عند 107 ملايين ريال.

وعزت الشركة تحقيقَ هذه الأرباح إلى زيادةِ المبيعات وهوامش الربحية، حيث ارتفعت المبيعات الفصلية بنسبة 2% لتصلَ إلى 5.5 مليار ريال.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيعِ أرباحٍ نقدية على المساهمين بواقع 30 هللة للسهم عن عام 2019.

كما حققت مجموعة صافولا، التي تعد من أكبر المجموعات الصناعية في السعودية أرباحاً بقيمة 475.6 مليون ريال نهاية عام 2019، مقارنة بخسائر 520.4 مليون ريال تم تحقيقها خلال عام 2018.

وأعلنت الشركة في بيان منفصل عزمها شراء أسهمها للاحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار برنامج حوافز الموظفين طويل الأجل للمديرين التنفيذيين لمجموعة صافولا وذلك في ضوء موافقة مجلس إدارتها على معايير وشروط البرنامج.

وذكرت أن عدد الأسهم المقرر شراؤها يبلغ 700 ألف سهم، وسيتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية للشركة.

وتمثل الكمية التي سيتم شراءها 0.13 % من إجمالي عدد أسهم صافولا.