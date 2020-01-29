كيان السعودية: إيقاف مجدول للمصانع تأثيره 117 مليون ريال

أعلنت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عزمها إيقاف بعض وحدات الإنتاج بالشركة لإجراء الصيانة الدورية المجدولة، متوقعة أن يكون الأثر المالي للإيقاف بالأسعار الحالية حوالي 117 مليون ريال.

وذكرت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، أنه سيتم إيقاف بعض وحدات الإنتاج ابتداء من 01 فبراير 2020 لغرض إجراء الصيانة الدورية المجدولة لمصنع "جلايكول الإيثلين، أوكسيد الإثيلين" وذلك لمدة 21 يوما، وذلك بناءً على الخطة المجدولة والمعتمدة للعام 2020.

وأوضحت "كيان السعودية" في بيانها أنه سيترتب على ذلك إجراء بعض أعمال الصيانة والتحسينات لبعض المصانع المعتمدة على إنتاج مصنع (جلايكول الإيثلين / أوكسيد الإثيلين).

وبينت أن الأثر المالي المتوقع لإيقاف هذه المصانع حسب متوسط الأسعار الحالية يقدَّر بـ 117 مليون ريال.

وسوف يظهر على نتائج الشركة خلال الربع الأول من عام 2020، مبينة أنها ستقوم بتلبية احتياجات السوق باستخدام المخزون المتوفر لديها ضمن خطة ممنهجة للحد من الأثر المالي.