هذه خريطة استثمارات STC داخل وخارج المملكة

تأسست شركة الاتصالات السعودية STC بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 171 الصادر بتاريخ 9 سبتمبر لعام 2002، والمرسوم الملكي رقم م / 35 بتاريخ 21 أبريل 1998 كشركة مساهمة سعودية تعمل في نشاط خدمات الاتصالات، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.

وتمتلك مجموعة الاتصالات السعودية استثمارات داخل وخارج حدود المملكة، كما تصنف ضمن أكبر 50 شركة رقمية عالمياً، والأولى في الشرق الأوسط.

صحيفة "المال" رصدت الخريطة الكاملة لاستثمارات المجموعة بعد دخولها في مفاوضات جادة مع مجموعة فودافون العالمية لشراء حصتها البالغة 55% في وحدتها المصرية.

الشركة العربية للكوابل البحرية المحدودة – السعودية

تأسست الشركة في سبتمبر 2002 بغرض إنشاء وتأجير وإدارة وتشغيل كابل بحري يربط بين السعودية والسودان، واستحوذت شركة اتصالات السعودية على نسبة 50% من رأسمالها البالغ حينذاك 75 مليون ريال سعودي تم تقليص المبلغ إلى 25 مليون ريال في نوفمبر 2016.

بدأت الشركة نشاطها رسميا في يونيو 2003، وتتخذ من السعودية مقرا لها.



2 – شركة مراكز الاتصال (سي سي سي) – السعودية

أسست شركة الاتصالات السعودية ذراعا استثمارية لتقديم خدمات مراكز الاتصال تحت اسم (سي سي سي) مع شركة أيجز بالمملكة في نهاية ديسمبر 2010 عبر الاستحواذ على 50% من رأسمالها البالغ حينذاك 4.5 مليون ريال سعودي.

وقامت اتصالات السعودية خلال الربع الأخير من 2015 ببيع 1% من حصتها لصالح شركاء آخرين لتصل نسبتها إلى 49%، وتمارس نشاطها في السعودية.

مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة (بي جي إس إم) – ماليزيا

هي مجموعة استثمارية قابضة تتخذ من ماليزيا مقرا لها وتمتلك 62% من أسهم مجموعة ماكسيس القابضة الماليزية التي تعمل في قطاع الاتصالات المتنقلة في ماليزيا، كما تمتلك استثمارات أخرى في دولة الهند ممثلة في شركة إيرسيل التي تم استبعادها من السوق خلال 2018.

في سبتمبر 2007 استحوذت شركة الاتصالات السعودية على نسبة 25% من مجموعة بيناريانج من خلال شركاتها التابعة إس تي سي آسيا القابضة وإس تي سي ماليزيا القابضة والبالغ رأسمالها 20.7 مليار رينجت ماليزي ما يعادل 23 مليار ريال سعودي تقريباً.



4 – المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عربسات) – السعودية

أنشئت هذه المؤسسة بواسطة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية خلال أبريل 1976 وتقدم عربسات عدة خدمات منها الخدمات الهاتفية الإقليمية (صوت ونقل بيانات وفاكس وتلكس وبث تليفزيوني وبث إذاعي إقليمي وتأجير سعات على أساس سنوي أو شهري).

وفي أبريل 1999 استحوذت شركة الاتصالات السعودية على 36.66% من عربسات والبالغ رأسمالها 500 مليون دولار أميركي ما يعادل حينها 1.8 مليار ريال سعودي، وتتخذ من السعودية مقراً لها، وتمارس أعمالها في السعودية ومصر وفرنسا والإمارات.



5 – شركة اتحاد فيرجن موبايل – السعودية

تأسست اتحاد فيرجن كشركة ذات مسؤولية محدودة في عام 2013 لتقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية، بدأت نشاطها عام 2014 وتمتلك اتصالات السعودية نحو 10% من رأسمالها.



6 –شركة كريم لخدمات النقل الذكي:

تمتلك شركة الاتصالات السعودية نسبة 8.9% من أسهم شركة كريم لخدمات النقل الذكي التي تأسست بموجب قانون الشركات التجارية في جزرفيرجين البريطانية خلال يوليو 2012 وقامت STC بشراء 10% من أسهمها بمبلغ 100 مليون دولار أميركي، ثم انخفضت الحصة إلى 8.9% في 2018 نتيجة زيادة رأسمال كريم ودخول شركاء جدد في هيكل ملكيتها.



7 – شركة أوجيه تيليكوم المحدودة – الإمارات

هي شركة قابضة مسجلة في دبي وتدير استثمارات في قطاع الاتصالات داخل أسواق تركيا وجنوب إفريقيا، وفي أبريل 2008 استحوذت شركة الاتصالات السعودية من خلال ذراعها التابعة إس تي سي تركيا القابضة على 35% من رأسمال أوجيه بقيمة 3.6 مليار دولار ما يعادل 13.5 مليار ريال سعودي آنذاك.

وتواجه أوجيه تيليكوم صعوبات مالية لتسوية القروض المستحقة عليها وبدأت في 2018 إجراءات تصفية نشاطها رسمياً وإعادة هيكلة استثماراتها في جنوب إفريقيا وتركيا لمقابلة التزاماتها.



8 – صندوق الاستثمارات السعودية لرأسمال الجريء – البحرين

يقع المقر الرئيسي للصندوق في مملكة البحرين ويستثمر بالشركات الناشئة داخل السوق السعودي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وأميركا واليابان.



9 – صندوق إس تي سي فينشرز – السعودية

أسست شركة الاتصالات السعودية الصندوق في عام 2017 بغرض الاستثمار في القطاعات الرقمية والتقنية بنحو 500 مليون دولار أميركي على أن يمول عبر 5 شرائح متساوية تباعا تبلغ قيمة الواحدة منها 100 مليون دولار ما يوازي 375 مليون ريال سعودي.

وبدأ الصندوق ممارسة نشاطه في عام 2018 ويقع مقره الرئيسي في مدينة الرياض بالمملكة.