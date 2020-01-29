هل تستغني المصرية للاتصالات عن الدجاجة التي تبيض ذهباً؟

تسربت أخبار صفقة محادثات استحواذ شركة الاتصالات السعودية على حصة فودافون العالمية في فودافون مصر، يوم الأربعاء الماضي وتجاوب معها سهم المصرية للاتصالات يوم الخميس، حيث نشطت التعاملات على السهم وشهد ارتفاعا في السعر.

ومع الإعلان الرسمي عن الصفقة من قبل مجلس الوزراء المصري مساء أمس الثلاثاء، بدأت التداولات على سهم المصرية للاتصالات اليوم الأربعاء بطلب كبير على السهم وإحجام عن العرض على الرغم من أن موقف الشركة غير واضح حتى الآن بالنسبة لبيع حصتها في فودافون مصر إلى الشركة السعودية، بل إنها أكدت أنها لا تنوي بيع حصتها خلال الفترة الحالية.

وكانت المصرية للاتصالات قد أعلنت منذ أيام أنها ليست في مفاوضات لبيع حصتها في فودافون مصر ولا تفكر في بيعها حاليا ولكن مع الإعلان الرسمي عن الصفقة غيرت الشركة موقفها نسبيا وقالت إنها اجتمعت مع مسؤولي فودافون العالمية وأكدت فودافون على التزامها بجميع حقوق الشركة المصرية للاتصالات وفقا لاتفاقية المساهمين المبرمة بين مساهمي شركة فودافون مصر.

وأكدت الشركة المصرية للاتصالات أنها تتابع صفقة استحواذ الاتصالات السعودية على 55% من فودافون مصر لدراسة كافة البدائل المتاحة أمام الشركة للتعامل مع استثماراتها في شركة فودافون مصر وفي ضوء الشكل النهائي لعملية الاستحواذ المزمعة.

وأكدت رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث بشركة فاروس القابضة أن تقييمها المبدئي لشركة فودافون مصر كان يدور حول 35 إلى 37 مليار جنيه، وبالتالي حصة المصرية للاتصالات منها نحو 15 مليار جنيه.

وأشارت إلى أنه وفقا لهذه الأرقام في حال قيام المصرية للاتصالات ببيع حصتها سيتم استخدام العائد في تمويل توسعاتها وأيضا برنامج المعاش المبكر وسداد جزء من ديونها ويمكن أن تقوم بتوزيع 5 مليارات جنيه أي حوالي 3 جنيهات للسهم.

وأوضحت السويفي أن التقييم الذي أعلنته شركة فودافون العالمية لبيع حصتها في شركة فودافون مصر لشركة الاتصالات السعودية وصل إلى 2.392 مليار دولار وهو ما تجاوز تقييمنا بصورة كبيرة.

وأشارت إلى أن هذا التقييم يعني بيع فودافون مصر بمضاعف ربحية يتجاوز متوسط السوق المصرية والمصرية للاتصالات التي تمتلك 45% من فودافون مصر وبالتالي يمكن أن تقوم المصرية للاتصالات ببيع حصتها في فودافون مصر في ضوء هذا التقييم.

ورغم رؤية رضوى السويفي للصفقة بأنها جاذبة ومشجعة للمصرية للاتصالات لبيع حصتها في فودافون إلا أنها ترى أن بيع المصرية للاتصالات لهذه الحصة يعني بيعها للجوهرة التي تزين تاج الشركة.

وأعلنت مجموعة فودافون العالمية والشركة السعودية للاتصالات عن توقيعهما مذكرة تفاهم لبيع محتمل لحصة فودافون العالمية البالغة 55% في فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية.

وتوصل الطرفان إلى اتفاق على بيع كامل أسهم شركة فودافون العالمية في شركة فودافون مصر بقيمة تقرب من 2.392 مليون دولار.