"المالية" السعودية تبدأ تفعيل حساب الموازنة لقطاع الكهرباء 

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الأربعاء، أن وزارة المالية أفادتها، أمس، بتفعيل الخطوة الأولى لحساب الموازنة لقطاع الكهرباء بدءاً من العام المالي 2019 والذي يستهدف تحقيق التوازن المالي لقطاع الكهرباء وفقاً لما تقره الجهات التنظيمية وذلك بشكل دوري سنوياً.

وأوضحت، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، أنه بموجب هذا القرار تم تحديد الإيرادات التشغيلية المستهدفة للشركة للعام المالي 2019 بمبلغ 65.04 مليار ريال سعودي.

ويأتي إقرار حساب الموازنة في إطار إصلاحات تنظيمية لقطاع الكهرباء، لضمان استدامة وكفاءة قطاع الكهرباء في المملكة العربية السعودية ووفقاً لرؤية المملكة 2030.

ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار أثر مالي إيجابي على النتائج المالية السنوية للشركة لعام 2019، وذلك بارتفاع تقديري للإيرادات التشغيلية في عام 2019 بحوالي 1.1 مليار ريال سعودي.