"تبوك الزراعية" تحدد موعد عمومية تخفيض رأسمالها

دعت شركة تبوك للتنمية الزراعية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) في 19 فبراير 2020.

وذكرت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، أن "اجتماع الجمعية العامة غير العادية يكون صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة".

وأفادت الشركة أنه "إذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل".

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع على 12 بنداً هي:

1. التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة على تخفيض رأس مال الشركة ليصبح على النحو التالي:

أ- رأس مال الشركة قبل التخفيض 450,000,000 ريال، رأس المال بعد التخفيض 241,767,000 ريال، بنسبة تخفيض قدرها 46.274% من رأس مال الشركة.

ب- عدد الأسهم قبل التخفيض 45,000,000 سهم، عدد الأسهم بعد التخفيض 24,176,700 سهم.

ج- سبب تخفيض رأس المال: إطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 208,233,000 ريال.

د - طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء 20,823,300 سهم من أسهم الشركة، سيتم تخفيض 0.46274 سهم لكل 1 سهم.

هـ -أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير جوهري من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.

و- تاريخ التخفيض: في حال وافق مساهموا الشركة في إجتماع الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.

2. التصويت على تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بـ "رأس المال للشركة" في حال تمت الموافقة على البند رقم (1) من جدول أعمال الجمعية.

3. التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساس للشركة الخاصة بـ "رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين السر والرئيس التنفيذي".

4. التصويت على تعديل المادة (29) من النظام الأساس للشركة الخاصة بـ "انعقاد الجمعية العامة".

5. التصويت على تعديل المادة (40) من النظام الأساس للشركة الخاصة بـ "تقارير اللجنة".

6. التصويت على تعديل المادة (42) من النظام الأساس للشركة الخاصة بـ "الوثائق المالية".

7. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

8. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

9. التصويت على تعديل معايير وإجراءات الترشيح للعضوية في مجلس الإدارة.

10. التصويت على تعديل لائحة صرف مكافآت ومستحقات أعضاء مجلس الإدارة ولجانه.

11. التصويت على تعيين (عضو مجلس الإدارة- عبد العزيز بن أحمد بن عبد اللطيف بن دايل) عضواً بلجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 30/06/2021.

12. التصويت على تفويض مجلس الإدارة في إعادة توجيه أي مبالغ مصدرها زيادة رأس المال التي تمت في عام 2015م للدخول في مشاريع استثمارية أخرى أو استغلالها في النشاط التشغيلي للشركة، حسب ما يراه مجلس الإدارة محققاً لمصلحة الشركة.