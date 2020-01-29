تأجيل قضية "عذيب للاتصلات".. وتقلص خسائرها الفصلية 23%

أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) آخر التطورات في قضيتها المرفوعة ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، موضحة في بيان على موقع السوق المالية السعودية أن الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرياض، قررت تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة يوم الأربعاء 12 فبراير 2020.

وفي إعلان منفصل، قلصت الشركة خسائرها الفصلية بنسبة 23% على أساس سنوي لتصل قيمة خسائر الربع الثالث من عامها المالي 9.8 مليار ريال.

وأرجعت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، سبب الانخفاض في صافي الخسارة إلى انخفاض تكلفة الخدمات ومصروفات البيع والتسويق وخسائر انخفاض القيمة في الذمم المدينة التجارية على الرغم من زيادة مصاريف الاستهلاك والإطفاء وانخفاض الإيرادات والإيرادات الأخرى.

وارتفعت خسائر شركة "اتحاد عذيب للاتصالات"، التي تقدم خدمات الهاتف الثابت إلى 62.5 مليون ريال نهاية الأشهر التسعة الأولى المنتهية في ديسمبر 2019، مقارنة بخسائر 48.5 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2018.

وبلغت الخسائر المتراكمة 190.78 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2019 والتي تمثل 54.43% من رأسمال الشركة.

وأوصى مجلس إدارة الشركة باجتماعه المنعقد في 27 مارس 2019 بتخفيض رأسمال الشركة بمبلغ 121,97مليون ريال وذلك للالتزام بالمادة 150 و224 من نظام الشركات الجديد.

وجرت الموافقة على التخفيض في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين الذي عقد في 24 أبريل 2019، وبناءً على ذلك تم تخفيض رأسمال الشركة إلى 350,53 مليون ريال وتخفيض الخسائر المتراكمة بحيث تكون أقل من 50%من رأس المال.

وسوف تقوم "اتحاد عذيب" بتطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق والتي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأسمالها الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.