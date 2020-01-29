"وفا للتأمين" تطلب تصويت مساهميها لإعادة التنظيم المالي

دعت الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) مساهميها إلى حضور اجتماع التصويت على مقترح إعادة التنظيم المالي للشركة بموجب نظام الإفلاس السعودي.

وأشارت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، إلى حكم المحكمة التجارية بالرياض، بالموافقة على افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وحكم المحكمة التجارية باعتماد تاريخ تصويت المساهمين والدائنين على المقترح، في 24 فبراير 2020.

وأوضحت أن مقترح إعادة التنظيم المالي، سيتم بإشراف أمين إعادة التنظيم المالي المعين من قبل المحكمة التجارية بالرياض وليد سبحي، علما أن التصويت سيكون من خلال الحضور شخصياً (لا ينطبق التصويت الإلكتروني على الاجتماع). ووفقاً للمادة (46) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، لا ينعقد اجتماع الملاك إلا بحضور ملاك يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل.

ويحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق الاجتماع حضور الاجتماع.

وتجدر الإشارة إلى أنه بالإمكان حضور الوكلاء للتصويت على المقترح على أن يكون ذلك بموجب تفويض مصدق – مرفق صيغة تفويض – أو وكالة شرعية تنص على صلاحية التصويت على المقترح المقدم من الشركة.

وعلى المساهم أو وكيله تزويد الأمين بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد إجتماع التصويت على أن يتم إحضار الأصل وقت الاجتماع وإبراز الهوية الوطنية أو السجل التجاري للمطابقة.