STC تعتزم الاستحواذ على 55% من فودافون مصر بـ 2.4 مليار دولار

أعلنت شركة الاتصالات السعودية في بيان للبورصة السعودية، أنها وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة مع فودافون لشراء 55% من أسهم شركتها التابعة فودافون مصر بقيمة مبدئية 2.392 مليار دولار. وأضافت الشركة السعودية أن العمل بمذكرة التفاهم يبدأ من اليوم الأربعاء ولمدة 75 يوماً قابلة للتمديد.

وقال عمرو الألفي مدير إدارة البحوث في شعاع لتداول الأوراق المالية، في مقابلة مع "العربية" إنه بعد الصفقة فإن السوق سيعيد تقييم سهم "المصرية للاتصالات" الذي يتداول تحت 10 جنيهات في الوقت الحالي، بينما التقييم بموجب الصفقة يقدر بنحو 18 جنيه، ولذلك السهم يرتفع بجلسة اليوم لا نرى من يعرضه للبيع بالسعر الحالي، انتظاراً للارتفاع لقيمته بموجب الصفقة.

واعتبر أن سهم stc انخفض اليوم بسبب أن المستحوذ هو الذي سيدفع لكن بالمقابل فإن هذه الصفقة تشكل توسعا كبيرا بالاستحواذ على أكبر مشغل في مصر لديه 40 مليون مستخدم، فيما أن الصفقة تعطي علاوة لفودافون لأن الصفقة تقيم الحصة بـ 7 أضعاف، وبالعادة تقيم مثل هذه الصفقات بـ 5 أضعاف، وفي هذا مؤشر إيجابي لسهم "فودافون".

وتملك فودافون 55% في فودافون مصر، بينما تحوز المصرية للاتصالات النسبة الباقية. وأغلق سهم المصرية للاتصالات مرتفعا 10% أمس الثلاثاء بفضل أنباء الصفقة المحتملة، وكان من بين الأنشط تداولاً في البورصة.

وكانت المصرية للاتصالات قد أعلنت يوم الأحد أنه لا نية لديها للتصرف في حصتها في الوقت الحالي.