STC: لا تغيير لعلامة "فودافون" مصر.. وإتمام الاستحواذ في يونيو

قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية "STC"، ناصر الناصر، إنه من المتوقع إتمام الاستحواذ على شركة فودافون مصر في نهاية يونيو 2020، عقب الانتهاء من عملية الفحص النافي للجهالة، وفقاً لبيان صادر عن شركة فودافون مصر، اليوم الأربعاء.

وأضاف البيان أن فودافون العالمية والشركة السعودية للاتصالات تعتزمان، حال الانتهاء من الصفقة، الدخول في اتفاقية شراكة طويلة الأجل في السوق المصري تشمل العديد من الفوائد المتبادلة أهمها الاستمرار في استخدام علامة فودافون التجارية، واتفاقيات التجوال المتميزة، والاستفادة من الأسعار واتفاقيات المشتريات المركزية لشركة فودافون العالمية، ومجموعة من الخدمات الأخرى.

وتضمن هذه الاتفاقية لفودافون مصر الاستمرار في تقديم منتجات وحلول تكنولوجية مبتكرة لعملائها في قطاعي الشركات والأفراد، وتعتزم شركة فودافون العالمية الاستمرار في وجودها في السوق المصري عن طريق شركة فودافون للخدمات الدولية (VOIS) المعنية بتقديم خدمات التعهيد للعديد من أسواق فودافون العالمية وعملائها حول العالم.

ويبلغ عدد الموظفين في فودافون للخدمات الدولية (VOIS) بمقراتها الثلاثة بالقرية الذكية والقاهرة والإسكندرية 7800 موظف، مع خطة توسعية لخلق ألف فرصة عمل خلال عام 2020/2021.

وقال الناصر إن الاستحواذ المحتمل على شركة ناجحة مثل "فودافون مصر" خطوة تتماشى مع استراتيجية الشركة للنمو إقليمياً" ويؤكد على سعينا للريادة في مجال الاتصالات، ليس فقط في السعودية بل إقليميا.

وأضاف ناصر: "فودافون مصر هي شبكة المحمول الرائدة في السوق المصري، ونتطلع للعمل معاً من أجل تحقيق المزيد من النجاحات حال إتمام الصفقة".

وأعلنت مجموعة فودافون العالمية والشركة السعودية للاتصالات، أمس الثلاثاء، عن توقيعهما مذكرة تفاهم لبيع محتمل لحصة فودافون العالمية البالغة 55% في فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية STC هذا وتوصل الطرفان إلى اتفاق على بيع كامل أسهم شركة فودافون العالمية في شركة فودافون مصر بقيمة تقرب 2.392 مليار دولار.