ارتفاع أرباح "جرير" لعام 2019 إلى 985 مليون ريال

أظهرت البيانات المالية لشركة جرير للتسويق أن صافي أرباحها لعام 2019 ارتفعت إلى 984.7 مليون ريال بنسبة بلغت 2.57% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول" اليوم الخميس، أن إيراداتها السنوية ارتفعت بنسبة 14% لتصل إلى 8.424 مليار ريال.

وعزت الشركة سبب ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع مبيعات أغلب أقسام قطاع التجزئة خاصة مبيعات قسم الإلكترونيات مدعوما بمبيعات الهواتف الذكية ومبيعات قسم الكمبيوتر، وساهم زيادة عدد المعارض من 55 إلى 59 معرضا في زيادة مبيعات التجزئة.

وأرجعت عدم نمو الأرباح بنفس معدل نمو المبيعات إلى الانخفاض النسبي لهامش مجمل الربح نظرا لاختلاف المزيج البيعي، وزيادة مصاريف البيع والتسويق، وانخفاض صافي الايرادات الأخرى، وزيادة المصروفات غير التشغيلية مثل الزكاة وتكلفة التمويل.