انخفاض أرباح شل 23% إلى 16.5 مليار دولار في 2019

تخفض رويال داتش شل وتيرة برنامجها الضخم لإعادة شراء أسهم الشركة البالغة قيمته 25 مليار دولار بعد أن تسبب انخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي في تراجع أرباح الشركة بواقع النصف في الثلاثة أشهر الأخيرة من 2019، مما دفع أسهمها للانخفاض لأدنى مستوى منذ يوليو 2017.



وبينما حذرت الشركة البريطانية الهولندية مجدداً من أن تباطؤ الاقتصاد العالمي قد يؤثر على برنامجها لشراء الأسهم، وهو الأكبر في العالم، قال بن فان بيوردن الرئيس التنفيذي للشركة إن شل ما زالت تعتزم استكماله.



ويقول محللون إن شل بصدد شراء أسهم بنحو مليار دولار في الربع الأول من 2020، انخفاضا من 2.75 مليار دولار فصليا منذ يوليو 2018 مما يعني أنها ستفوت على الأرجح هدفها باستكمال البرنامج بحلول نهاية 2020.



وحذرت شل بالفعل في أكتوبر من أن برنامج إعادة شراء الأسهم قد يتعرض لإرجاء بعد الهدف المحدد بسبب تباطؤ النمو العالمي بسبب تضرر الطلب على النفط والغاز الطبيعي والكيماويات جراء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وعلى الرغم من أن تنامي التوترات في الشرق الأوسط وتوقيع اتفاق المرحلة واحد التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم عززا أسعار النفط لتصعد فوق 70 دولاراً للبرميل في أوائل يناير، انخفضت الأسعار إلى ما يقل عن 60 دولاراً للبرميل هذا الأسبوع مع تفاقهم المخاوف من أن نمو الاقتصاد العالمي قد يتباطأ بفعل تفشي فيروس كورونا في الصين.



وانخفضت أرباح شل الرئيسية في الربع الأخير من 2019 بواقع النصف إلى 2.9 مليار دولار من 5.7 مليار دولار في نفس الفترة من 2018، وهو أدنى مستوى فيما يزيد عن ثلاث سنوات، في الوقت الذي تسبب فيه تراجع أسعار النفط والغاز في أن تتكبد الشركة تكاليف قيمتها 1.65 مليار دولار من حقول غاز تابعة لها في الولايات المتحدة.



كما انخفض معدل تحقيق التدفقات النقدية، معيار رئيسي لعمليات الشركة التي شهدت تخفيضات كبيرة في التكاليف في السنوات القليلة الماضية، بشدة إلى 10.3 مليار دولار من 22 مليار دولار قبل عام.



وترتبط التكاليف التي تحملتها شل في الربع الأخير من العام الماضي بشكل أساسي بحقولها البرية للغاز الطبيعي في أميركا الشمالية. وتكبد منافسون من بينهم شيفرون وبي.بي عددا من المخصصات الضخمة في الأشهر القليلة الماضية أيضا.



وانخفض صافي الدخل العائد للمساهمين، بناء على التكلفة الحالية للإمدادات وباستثناء بنود محددة، 48% إلى 2.9 مليار دولار وهو ما يقل عن توقعات عند 3.2 مليار دولار في مسح لآراء محللين قدمته الشركة.



وبالنسبة لعام 2019، بلغت أرباح شل 16.5 مليار دولار منخفضة 23% مقارنة مع العام السابق.



وانخفضت التدفقات النقدية الحرة، أو الأموال المتاحة لدفع توزيعات وإعادة شراء أسهم، إلى 5.4 مليار دولار في الربع من 16.7 مليار دولار قبل عام.