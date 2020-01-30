هذه تفاصيل صفقة بيع حصة "فودافون" في فودافون مصر إلى STC

قال أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية في فودافون مصر لـ"العربية"، إن الاحتفاظ بالعلامة التجارية لفوادفون، هو من الشروط الأساسية للشركة لإتمام عملية البيع المحتمل.

وأضاف عصام "سيتم إخطار (المصرية للاتصالات) بسعر البيع بعد الانتهاء من الفحص النافي للجهالة وأن من حق مساهمي الأقلية استخدام حق بيع أسهمهم بنفس السعر لو أرادوا.

وتابع عصام "بدأنا اليوم طلب الموافقة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وسيتم ذلك بشكل مواز لهذا الإجراء ويتم من خلال المستشارين المعينين الذين يعينهم المشتري في رقابة من مستشاري البائع وهو إجراء يأخذ مدة زمنية ومن ثم يليه الدخول في اتفاقات نهاية المدة المترتب في نهايتها الحصول على سعر نهائي للسهم وإخطار شركاء الأقلية بهذا السعر إذا رغبوا باستخدام حق الشفعة لهم مدة قانونية موجودة في اتفاق المساهمين بينهم وبين مجموعة "فودافون" العالمية".