رغم قرب خروجها من السوق.. فودافون تعيّن ألف موظف جديد بمصر

قال الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، ألكسندر فرومان كورتيل، في مقابلة مع قناة العربية، إن الشركة ملتزمة بالتواجد في السوق المصرية، وإن شركة الاتصالات السعودية "stc" لديها القدرة على دعم خطط فودافون الطموحة للتوسع في مصر.

يأتي ذلك عقب إعلان شركة فودافون العالمية عن توقيع مذكرة تفاهم لبيع حصتها في شركتها التابعة في مصر إلى شركة الاتصالات السعودية تقارب الـ 2.392 مليار دولار.

وأوضح أن اهتمام الاتصالات السعودية بفودافون مصر يدل على ثقة قوية في الاقتصاد المصري، وقطاع الاتصالات وبالطبع في قوة فودافون مصر، التي تعد اللاعب الأكبر في القطاع.

وأكد أن فودافون العالمية تسعى لتركيز استثماراتها في أوروبا بشكل خاص، ولذلك فإننا نرحب بشدة بدخول شريك استراتيجي مثل stc والذي لديه القدرة على دعم خطط فودافون مصر الطموحة للتوسع في السوق المصري.

وأوضح أنه سيتم إجراء تقييم مالي للشركة، لكن الأمر المهم هو أن علامة فودافون التجارية ستظل في مصر، كما أن العديد من خدمات مجموعة فودافون العالمية ستظل متوافرة، مثل أسعار خدمات التجوال وإمكانية الوصول إلى أحدث التكنولوجيا لشبكاتنا، كما ستستمر الشركة في الاستفادة من هذه المزايا من خلال اتفاق الشريك التجاري بين stc وفودافون. وتوقع كورتيل إتمام الصفقة في يونيو 2020.

وتابع: "فودافون لديها نشاط قوي هنا من خلال الخدمات المشتركة، حيث قامت بتعيين 7800 موظف مصري على قدر عال من الكفاءة. وهؤلاء الموظفون يقدمون خدمات لبقية المجموعة. اليوم نحن أيضا نجدد هذه الثقة من خلال الإعلان عن تعيين ألف موظف جديد".